سباق الترشح للرئاسة في ليبيا ينطلق مبكراً

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أعلن عدد من السياسيين، من بينهم مبعوث مجلس النواب الليبي إلى المغرب العربي عبدالمجيد سيف النصر، نيتهم خوض الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل، في انطلاق مبكر لحملاتهم الانتخابية، وبعد أيام من منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وجاء إعلان سيف النصر، بعد ساعات من إعلان وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية واستعراض برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على سبعة محاور.

وبذلك أصبح عدد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة في ليبيا، ثلاثة مرشحين بعد إعلان «باشاغا» و«سيف النصر» نيتهم الترشح، حيث كان رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض أول المترشحين.

ومن جانبه، وجّه رئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالحميد الدبيبة، أمس، انتقادات لسوء إدارة الأزمة الصحية، ولتأخير تسليم جرعات اللقاح المضادة لـ«كوفيد - 19» في عهد الحكومة الماضية، متعهّداً بإطلاق حملة جديدة.

وقال الدبيبة في افتتاح «المؤتمر الوطني لجائحة كورونا» في طرابلس، أمس: «إن الشعب مستاء جداً من الإجراءات التي اتخذت لمكافحة هذا المرض، وأنا أولهم».

ووصل الدبيبة إلى رئاسة الوزراء في إطار عملية سياسية انتقالية برعاية الأمم المتحدة، ومنح البرلمان الثقة لحكومته يوم الأربعاء الماضي.

والدبيبة مكلّف بمهمة إخراج ليبيا من فوضى تشهدها منذ عشر سنوات، وتوحيد مؤسساتها، وإنجاز العملية الانتقالية بإجراء الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر. ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية غداً.

وأكد الدبيبة ضرورة أن يكون ارتداء «الكمامات» إجبارياً في البلاد، موضحاً أن ذلك أبسط ما يمكن الالتزام به لمجابهة وباء «كورونا»، الذي حصد أرواح المواطنين في البلاد.

وشدد «الدبيبة» على ضرورة توفير لقاح «كورونا» وتوزيعه على الشعب الليبي، مؤكداً أن بلاده تأخرت كثيراً في الوصول إليه. وأوضح أنه تم الاستقرار على طريقة توزيع اللقاح دون أي استثناءات «لأي ليبي، أو مقيم، وحتى من لديهم إقامة غير شرعية؛ لأن هذا الموضوع إنساني».

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد، الأسبوع الماضي، أنه بمجرد استلام حكومته لمهامها في البلاد سيوفر حوالي مليون ونصف المليون جرعة من لقاح «كورنا». إلى ذلك، تحتضن مدينة سرت الاجتماع الثالث للجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، أمس، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمتابعة ما تم تفعيله خلال الاجتماعات السابقة بشأن آليات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف.

وكلّفت اللجنة بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية، والإشراف والمراقبة على تنفيذ ذلك، علاوة على تشكيل قوة مشتركة بين الطرفين لتأمين الطرق والمدن. يأتي ذلك، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية المبروك أبو عميد ضرورة المحافظة على وحدة ليبيا وسيادة شعبها، مؤكداً رفض القبائل المطلق لوجود أي قوات أجنبية على أراضيها وأهمية الدفع باتجاه المصالحة الوطنية التي تقوم على حسن النوايا بإطلاق سراح المعتقلين وعودة المهجرين.

وأشار أبوعميد في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أهمية تنفيذ قرارات المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية الذي تأسس عام 2014 بمدينة العزيزية، والذي شدد على أهمية المصالحة الوطنية وتفكيك الميليشيات ودعم القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية والشرطية.

السيسي: الدبيبة قادر على إدارة المرحلة الانتقالية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا، والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري، مساء أمس، مع الدبيبة لتهنئته بحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي، والتي تمثل خطوة تاريخية مهمة في طريق تسوية الأزمة الليبية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وأكد السيسي الثقة في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية، وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، تمهيداً لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

من جانبه، تقدم الدبيبة بالشكر والامتنان للرئيس السيسي على تهنئته، معرباً عن التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث، الذي تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية، ومؤكداً خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا.