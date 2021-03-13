ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في لبنان مع تواصل تدهور العملة

بيروت (وكالات)

ارتفعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان، أمس، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملة المحلية.

ونفذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمام مداخل مجلس النواب في «ساحة الشهداء» وسط العاصمة بيروت، وقاموا برمي المفرقعات والحجارة باتجاه المجلس وسط انتشار أمني كثيف للقوى الأمنية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن «المحتجين تمكنوا من كسر واقتلاع أحد الأبواب الحديدية لمدخل مجلس النواب بعد أن قامت القوى الأمنية برمي القنابل المسيلة للدموع باتجاههم، فغادروا باتجاه ساحة الشهداء المحاذية لمقر البرلمان».

وأشارت غرفة التحكم المروري التابعة لوزارة الداخلية إلى أن المحتجين قطعوا عدداً من الطرق في بيروت في «كورنيش المزرعة والمنارة وقصقص والكولا».

وأقدم المحتجون على قطع السير في ساحة «عبد الحميد كرامي» في مدينة طرابلس شمالاً، إلى جانب قطع السير على الطريق الرئيسي الذي يربط بيروت بالجنوب في منطقتي «الناعمة» و«الجية»، كما قطعت عدداً من الطرق في منطقة

البقاع شرقاً.

وكان سعر صرف الدولار الأميركي الواحد بلغ، أمس، في أسواق الصرافة 12000 ليرة لبنانية، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بشكل كبير لدى المواطنين.