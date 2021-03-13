نيجيريا: مقتل 19 عسكرياً بكمين نصبه «داعش»

كانو (وكالات)

نصب إرهابيون مرتبطون بتنظيم «داعش» كميناً لموكب عسكري نيجيري، وهو ما أسفر عن مقتل 15 جندياً وأربعة مقاتلين من مجموعات مسلحة في ولاية «بورنو» المضطربة في شمال شرق البلاد، حسبما أعلنت مصادر أمنية أمس. وقالت المصادر: إن الموكب تعرض لهجوم عنيف من مقاتلي تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا قرب غودومبالي في منطقة بحيرة تشاد يوم الخميس.

يأتي ذلك فيما أعلنت قوات الأمن النيجيرية، أمس، تكثيف جهودها لإنقاذ عشرات الطلاب الذين خطفوا من كلية في ولاية كادونا في شمال غرب البلاد، في آخر حلقة ضمن سلسلة عمليات خطف جماعية مشابهة.

واقتحمت المجموعة الخاطفة «الكلية الفدرالية لاستخدام الآلات في علم الغابات» في بلدة ماندو بولاية كادونا، يوم الخميس، وخطفوا 39 طالباً، فيما حرر الجيش 180 آخرين بعد اشتباك مسلح مع العصابة.

وقال المتحدث باسم الشرطة في الولاية محمد جالنجي: «إن فريقاً مشتركاً من الشرطة والجيش ووكالات أمنية أخرى يقوم بعملية بحث مكثّفة للعثور على الطلاب المخطوفين».

وتابع: «نقوم بتمشيط الغابات والأحراش بهدف تحرير الرهائن، وقريباً جداً سينتهي الأمر بالنسبة للعصابات».