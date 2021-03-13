دول أوروبية تدعو لقمة حول توزيع اللقاحات

فيينا (أ ف ب)

دعت النمسا وجمهورية تشيكيا وسلوفينيا وبلغاريا ولاتفيا لعقد قمة للاتحاد الأوروبي لمناقشة «التفاوتات الكبيرة» في توزيع اللقاحات، على ما جاء في خطاب نشر السبت. وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز: إنّ بعض دول التكتل قد تكون وقعت «عقوداً سريّة» مع شركات اللقاحات لتلقي جرعات أكثر مما يحق لها بموجب الاتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: إن الأمر متروك للدول الأعضاء «لطلب أقل أو أكثر من لقاح معين»، فيما قال مسؤول آخر في التكتل: «إن التنسيق لمكافحة الوباء» سيكون النقطة الأولى للمناقشات خلال القمة المقبلة، المقرر عقدها في نهاية مارس.

وأرسل كورتز ونظرائه الأربعة خطاباً إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، قالوا فيه: «إن تسليم جرعات اللقاح من قبل شركات الأدوية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يتم تنفيذه على قدم المساواة».

وتابعوا: «إذا استمر تطبيق هذا النظام، فسيواصل خلق ومفاقمة تفاوتات كبيرة بين الدول الأعضاء بحلول الصيف، حيث سيتمكن البعض من الوصول إلى مناعة القطيع في غضون أسابيع قليلة، بينما سيتخلف البعض الآخر كثيراً».