حلفاء واشنطن يتعهدون باستعادة الديمقراطية بميانمار

يانجون (رويترز)

أكد شهود عيان ووسائل إعلام أن 5 محتجين على الأقل قُتلوا برصاص قوات الأمن في ميانمار، مع إحياء النشطاء، أمس، ذكرى اندلاع انتفاضة ضد الحكومة العسكرية عام 1988 بسبب مقتل طالب. وتتزامن عمليات القتل مع تعهد زعماء الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان بالعمل معاً لاستعادة الديمقراطية في ميانمار.

وقُتل شخصان وأصيب آخرون عندما أطلقت الشرطة الرصاص باتجاه اعتصام في ماندالاي ثاني كبرى مدن ميانمار حسبما قال شاهد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصاً آخر قُتل في بلدة بياي بوسط البلاد وتوفي شخصان برصاص الشرطة في يانجون العاصمة التجارية.

وقالت جماعة حقوقية تُدعى جمعية مساعدة السجناء السياسيين: «إن ما يربو على 70 شخصاً قُتلوا في احتجاجات واسعة النطاق تشهدها ميانمار منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير».

وخرجت الاحتجاجات، أمس، بعد انتشار لافتات تدعو إلى النزول للشوارع والتظاهر ضد المجلس العسكري، وإحياء ذكرى وفاة طالب برصاص قوات الأمن عام 1988، في حادثة أشعلت فتيل احتجاجات واسعة النطاق لرفض الحكومة العسكرية، وبلغت ذروتها في أغسطس من ذلك العام.