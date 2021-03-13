بالفيديو.. العاهل الأردني يزور مستشفى السلط بعد وفيات «انقطاع الأكسجين»

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمان، والذي شهد وفاة ستة مرضى من المصابين بفيروس كورونا بعد انقطاع الأكسجين، على ما أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات الذي قدم استقالته.

ووصل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إلى مستشفى السلط لتفقد الموقف، وفقاً للحساب الرسمي للتلفزيون الأردني على «تويتر».

وقد أمر العاهل الأردني، مدير مستشفى السلط بتقديم استقالته.

وفي سياق التداعيات، دعا رئيس مجلس النواب الأردني، المحامي عبد المنعم العودات، المجلس إلى عقد جلسة طارئة، صباح الأحد، للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي، والتي شكلت فاجعة أدمت قلوب الأردنيين.

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وقال عبيدات، في تصريحات للصحافيين في مستشفى السلط (30 كلم شمال غرب عمان)، إنه «بين الساعة السادسة والسابعة من صباح اليوم (السبت) حصل نقص أكسجين في هذا المستشفى ولمدة ساعة تقريباً، وهذا ربما أدى إلى وفاة ستة أشخاص».





