أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 27 وفاة، و1784 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و1484 حالة تعافٍ خلال الساعات ال 24 الأخيرة.
وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 89.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وحول الأوضاع الصحية للمصابين.. لفتت الكيلة إلى وجود 170 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 48 على أجهزة التنفس الاصطناعي. 