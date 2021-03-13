فلسطين تسجل 1784 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 27 وفاة، و1784 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و1484 حالة تعافٍ خلال الساعات ال 24 الأخيرة.

وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 89.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين.. لفتت الكيلة إلى وجود 170 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 48 على أجهزة التنفس الاصطناعي.