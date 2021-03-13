الفلبين تسجل أول إصابة بالسلالة البرازيلية

سجلت الفلبين اليوم السبت، زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا وأول حالة إصابة بالسلالة شديدة العدوى التي ظهرت في البرازيل كما أكدت السلطات قرابة مئة إصابة بسلالة جديدة مكتشفة محليا.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الفحوص أكدت إصابة فلبيني عائد من البرازيل بسلالة بي.1 البرازيلية.

كما سجلت الوزارة 98 حالة إصابة بسلالة بي.3 المشابهة التي ظهرت لأول مرة في الفلبين أوائل هذا الشهر.

وأعلنت الوزارة عن خمسة آلاف إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ أكثر من ستة أشهر وسجلت 72 وفاة جديدة. وارتفع إجمالي إصابات كورونا في الفلبين إلى 616611 والوفيات إلى 12766.