السيسي: الحاجة زينب ضحت بأغلى ما لديها فداء لمصر

نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 98 عاماً، والتي ضربت المثل العظيم في الوطنية حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق «تحيا مصر».

وقال السيسي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، «أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر».

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وأضاف السيسي: «رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها».

تجد الإشارة إلى أن الحاجة زينب قد تبرعت بقرطها الذهبى وهو كل ما تملكه إلى صندوق تحيا مصر عام 2014، بعد تبرع السيسي بنصف راتبه لصالح للصندوق.