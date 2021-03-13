قتلى وعشرات الجرحى في هجوم بسيارة مفخخة بأفغانستان

قتل ثمانية أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 47 بجروح غالبيتهم الكبرى من النساء والأطفال في انفجار سيارة مفخخة مساء الجمعة قرب مركز للشرطة في هرات بغرب أفغانستان، على ما أفاد مسؤولون السبت.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية هرات جيلاني فرهاد لوكالة فرانس برس إن حصيلة الاعتداء تبلغ ثمانية قتلى و47 جريحا مشيرا إلى أن "بين القتلى عنصر في قوات الأمن وسبعة مدنيين هم رجلان وامرأتان وثلاثة أطفال".

وأوضح أن بين الجرحى ما لا يقل عن عشرين امرأة وثمانية أطفال إضافة إلى ثمانية من عناصر القوات الأفغانية.

كما ذكر أن الاعتداء ألحق أضرارا بعشرات المنازل والمتاجر.

وأكد المتحدث باسم مستشفى هرات رفيع شرزاي الحصيلة.

من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان عن وقوع "54 جريحا بينهم سبعة شرطيين".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتداء.



