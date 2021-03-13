بالفيديو.. ترامب يقتحم حفلاً!

اقتحم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب حفلاً لجمع التبرعات لإنقاذ الكلاب، أقيم داخل مقر إقامته بمنتجع مارا لاغو في ولاية فلوريدا.

وفاجأ ترامب الحاضرين في الحفل وصعد إلى المنصة، قائلاَ: «لم أستعد إلى هذا الأمر تحديداً ( إلقاء الخطاب)، لكني كنت أمشي على مقربة، وسمعت الناس يصرخون»، وفقاً لموقع "سكاي نيوز".

اقرأ أيضاً.. ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض: «سأعود بطريقة أو بأخرى»

ولم يكن ترامب يرتدي زيا رسميا، بل مجرد قميص أبيض قصير وبنطال أسود، وقبعته الحمراء الشهيرة.

وقوبل حديث ترامب بالتصفيق من طرف الحاضرين في الحفل، وكان أحدهم يهتف «أحبك».

وأضاف ترامب أنه أراد إلقاء الكلمة لأنه شعر أن حملة التبرعات مهمة وعظيمة.

وتابع: «أنا معكم 100 بالمئة. لقد عقدنا العديد من الاجتماعات في البيت الأبيض والمكتب البيضاوي بشأن إنقاذ الكلاب ومساعدتها».

اقرأ أيضاً.. كوشنر يعتزم نشر كتاب عن رئاسة ترامب



وكان الحفل من تنظيم لوري سيمونز، مؤسسة جمعية لإنقاذ الكلاب، وكانت تسعى من ورائه إلى جمع نصف مليون دولار لجلب نحو 500 كلب من الصين إلى الولايات المتحدة.

وظهر ترامب أمام العامة في مناسبات محدودة منذ خروجه من البيت الأبيض، وسط إشارات متزايدة عن نيته الترشح لانتخابات عام 2024.





