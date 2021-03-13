27 مليون دولار تسوية تاريخية لعائلة فلويد

توصلت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية إلى تسوية بقيمة 27 مليون دولار مع عائلة جورج فلويد، بعد حوالي عام من وفاته.

وقال رئيس بلدية المدينة جاكوب فراي في مؤتمر صحفي حضره ممثلو إدارة المدينة وأفراد من عائلة الضحية ومحاميهم إن مجلس مدينة مينيابوليس وافق بالإجماع على اتفاق تسوية الدعوى المدنية التي رفعتها عائلة فلويد.

وتوفي فلويد، وهو من أصول أفريقية في مايو بعد أن ثبتته شرطة مينيابوليس على الأرض.

وقال بن كرمب محامي عائلة فلويد في المؤتمر الصحفي إن "هذه الاتفاقية التاريخية، وهي أكبر تسوية ما قبل المحاكمة في قضية قتل خطأ تتعلق بالحقوق المدنية للشرطة في تاريخ الولايات المتحدة.











