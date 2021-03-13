مجلس الأمن يرحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة في ليبيا

رحب مجلس الأمن الدولي بمنح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الانتقالية الموحدة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات مقررة ديسمبر المقبل.

وشدد مجلس الأمن على أهمية هذه الخطوة في العملية السياسية، كما أكد على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية على النحو المبين في خارطة الطريق، التي وافق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي.

وكانت حكومة الدبيبة نالت ثقة البرلمان بحصولها على 121 صوتا، من بين 132 نائبا حضروا الجلسة.

ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحثوا الدول الأعضاء على احترام التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والامتثال التام لقواعد الأمم المتحدة.