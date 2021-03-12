الملكة إليزابيث تظهر علناً لأول مرة منذ مقابلة حفيدها هاري

ظهرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا للعلن لأول مرة منذ مقابلة حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان التي تحدثا فيها عن سبب تركهما للعائلة المالكة.

وفي مكالمة عبر الفيديو مع علماء وأطفال مدارس، لإحياء أسبوع العلوم البريطاني، لم تتطرق الملكة إلى مقابلة حفيدها.

وفي مقابلة مع المذيعة الأميركية أوبرا وينفري، بثت يوم الأحد الماضي، قالت ميجان إن فردا من العائلة المالكة أطلق تعليقا عنصريا يتعلق بابنهما آرتشي، في حين انتقد هاري طريقة التفاعل مع معاملة الصحافة لزوجته.

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وأصدر قصر بكنجهام بيانا يوم الثلاثاء باسم الملكة إليزابيث، جاء فيه أن أفراد العائلة المالكة شعروا بالحزن عندما علموا بالأحداث التي مر بها الأمير هاري وزوجته ميجان في السنوات القليلة الماضية.

وناقشت الملكة آخر المستجدات في مهمة «برسيفيرانس» التي أطلقتها وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إلى سطح كوكب المريخ. كما ناقشت اكتشاف نيزك نادر هبط في جلاستيرشير، غرب بريطانيا الشهر الماضي، وهو أول نيزك يكتشف في المملكة المتحدة منذ 30 عاما.