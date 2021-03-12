عائلة جورج فلويد تقبل تسوية بملايين الدولارات

توصّلت عائلة جورج فلويد، الأميركي من أصل أفريقي والذي توفي أثناء توقيفه على أيدي شرطي، إلى تسوية مع سلطات مدينة مينيابوليس.

وبموجب الاتفاق، ستحصل عائلة فلويد من المدينة الواقعة في ولاية مينيسوتا على 27 مليون دولار أميركي، وفق ما أعلن محاموها اليوم الجمعة.

وأفاد المحامون، في بيان، أنه تم التوصل إلى «أكبر تسوية تسبق محاكمة في قضية حقوق مدنية تتعلّق بالقتل الخطأ في تاريخ الولايات المتحدة».

توفي جورج فلويد في 25 مايو 2020 في مدينة منيابوليس أثناء اعتقاله من قبل شرطة المدينة. ضغط ضابط الشرطة ديريك تشوفين على عنق فلويد بركبته لمنعه من الحركة أثناء الاعتقال لما يقارب تسع دقائق. أثناء ذلك، قيد شرطيان آخران جورج فلويد.

خلال دقائق، بدأ فلويد بالصراخ بشكل متكرر: «لا أستطيع التنفس». كما صرخ بعض المارة طالبين من الشرطي التوقف.

وأدت وفاة فلويد إلى احتجاجات اجتاحت أغلب المدن الأميركية.