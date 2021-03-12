أميركا وإسرائيل تناقشان المخاوف بشأن القضية الإيرانية

واشنطن (وكالات)

أفاد البيت الأبيض بأن مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشوا المخاوف بشأن إيران في أول اجتماع افتراضي لمجموعة ثنائية استراتيجية.

وقالت إيميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مئير بن شبات كانا على رأس وفدي البلدين.

وأضافت في بيان: «تبادل الجانبان وجهات النظر خلال المناقشات حول القضايا الأمنية الإقليمية ذات الاهتمام والمخاوف المشتركة، بما فيها قضية إيران، وعبرا عن تصميم مشترك على التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة».

وأوضحت إدارة بايدن أن الاجتماع جاء ضمن جهودها للتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن إيران.

وقالت هورن «اتفق مستشارا الأمن القومي على أهمية المشاورات الاستراتيجية بين الوكالات وتعهدا بمواصلة تلك الحوارات».

وأكدت الولايات المتحدة مجدداً أنها لن تعرض حوافز أحادية على إيران لإقناعها بحضور محادثات بخصوص التزام الطرفين بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين: «لن نعرض أي مبادرات أو حوافز أحادية لجذب الإيرانيين إلى الجلوس على مائدة التفاوض، وإذا كان انطباع الإيرانيين هو أن غياب أي تحرك من جانبهم لاستئناف الالتزام الكامل بالاتفاق النووي سيجعلنا نعرض امتيازات أو مبادرات أحادية، فهذا انطباع خاطئ إذن».

وأشار برايس إلى أن واشنطن ستدرس اتخاذ الطرفين خطوات لاستئناف الالتزام بالاتفاق بمجرد الجلوس للتفاوض.

وأوضح قائلاً: «فقط في حال جلوس طهران على مائدة التفاوض، سنكون على استعداد لبحث مقترحات ستساعد في إعادة الطرفين إلى مسار الالتزام المشترك بالاتفاق».

وأضاف: «في النهاية، هذا ما نسعى إلى الوصول إليه: التزام مقابل التزام».

ويشير برايس إلى الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية وافقت بموجبه طهران على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.

إلى ذلك، قال متحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية، أمس: إن سفينة حاويات إيرانية تعرضت لأضرار في هجوم بالبحر المتوسط، يوم الأربعاء الماضي، حسبما نقلت عنه وكالة «نور نيوز» شبه الرسمية.

وأضاف المتحدث: إن السفينة «شهركرد» تعرضت لأضرار بشحنة متفجرة تسببت في حريق صغير، «لكن لم يصب أحد على متنها».

وأوضح أن السفينة كانت متوجهة إلى أوروبا عندما وقع الهجوم، وستتحرك صوب وجهتها بعد إصلاحها.

جاء ذلك، فيما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإقليميين، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة، كان معظمها يحمل نفطاً إيرانياً.

وذكر المسؤولون أن هذه الضربات جاءت خشية توجيه أرباح النفط لتمويل التطرف في الشرق الأوسط. واستهدفت بعض الهجمات البحرية أيضاً الجهود الإيرانية لنقل شحنات أخرى، تشمل أسلحة في المنطقة، وفقًا لمسؤولين أميركيين.

ولم يسبق الكشف عن هجمات استهدفت ناقلات نفط إيرانية. ومع ذلك، تحدث مسؤولون إيرانيون عن بعض الهجمات في وقت سابق، وقالوا: إنهم يشتبهون في تورط إسرائيل فيها. وتتعرض مواقع عسكرية إيرانية في سورية لهجمات تقول تقارير إن إسرائيل هي التي نفذتها. ولم تعلن إسرائيل عن شن أي هجمات من هذا القبيل، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن مراراً أنه لن يتم السماح لإيران بموطئ قدم في سوريا.