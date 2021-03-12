تقرير طبي يؤكد ضرورة خضوعها للعلاج.. الإيرانية البريطانية راتكليف ضحيّة تعذيب

لندن (أ ف ب)

كشفت منظمة غير حكومية، أمس، أن فحصاً طبياً أجري للإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف، أظهر تعرضها إلى سوء معاملة خلال حرمانها من حريتها في إيران، ويجب بالتالي أن تعتبرها بريطانيا «ضحيّة تعذيب».

ودينت راتكليف عام 2016 بتهمة التآمر لإطاحة النظام في إيران، وهو ما تنفيه، وأزيل عنها سوار الرقابة الإلكتروني مع انتهاء عقوبتها في 7 مارس، بعد أن وضعته طوال عام إثر الإفراج عنها على خلفية جائحة «كوفيد- 19».

لكنها دعيت للمثول مجدداً أمام محكمة إيرانية، وهو ما قلّص آمال زوجها وابنتها غابرييلا بعودتها سريعاً إلى لندن حيث يقيمان.

ووفق التقرير الطبي الذي أجري بتكليف من منظمة «ريدريس»، وسلم إلى وزير الخارجية البريطاني، تعاني راتكليف 42 عاماً، من اضطراب ما بعد الصدمة «حاد ومزمن».

ويعود ذلك إلى «سوء معاملتها» في السجن حيث قضت أكثر من ثمانية أشهر في الحبس الانفرادي، ثم في الإقامة الجبرية. كما صارت نازنين زاغري راتكليف تعاني مشاكل جسدية خلال سجنها بينها ظهور كتل في الصدر وآلام «لم تشخّص وتعالج بشكل مناسب».

ويشير التقرير إلى الضرورة «العاجلة» لتلقي السجينة السابقة علاجاً طبياً ونفسياً في المملكة المتحدة.