واشنطن تدعو إلى تسوية سياسية دائمة بسوريا

واشنطن (وكالات)

أكدت الولايات المتحدة ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا، مشيرة إلى أنها تعمل من أجل تحقيق ذلك، بالتشاور الوثيق مع حلفائها وشركائها والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي: «نعتقد أن التسوية السياسية يجب أن تعالج العوامل التي أدت إلى العنف، وتقود إلى عدم الاستقرار في سوريا، ونحن الآن بصدد مراجعة ما قد نفعله لتعزيز احتمالات تلك التسوية السياسية».

وكشف برايس عن أن بلاده ستستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لها للضغط من أجل وضع حد مستدام لمعاناة الشعب السوري، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم دور الأمم المتحدة في التفاوض على تسوية سياسية تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254. وأضاف: إن واشنطن تسعى أيضاً إلى استعادة الريادة الأميركية عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية للسوريين.

من جانبه، شدد برنامج الأغذية العالمي، في بيان أمس، على تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا بعد مرور 10 سنوات من الصراع الدامي، مع تضاعف الصدمات التي دفعت السوريين إلى «هاوية الجوع» وتردي الأوضاع الحياتية.

وقال البرنامج: إن السوريين يعيشون حالياً أسوأ ظروف إنسانية منذ بداية الأزمة، والاضطرابات والنزاعات والنزوح سببت خسائر فادحة، حيث انزلق خلال العام الماضي وحده أكثر من 4.5 مليون شخص في براثن الجوع وانعدام الأمن الغذائي، بينما تتزايد أعدادهم كل يوم.