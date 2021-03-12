وزير لبناني: ضمانات بعودة آمنة للنازحين السوريين

بيروت (وكالات)

أعلن وزير السياحة والشؤون الاجتماعية اللبناني، رمزي مشرفية، أمس، عن استعداد المسؤولين السوريين، لتفعيل ملف النازحين السوريين، مؤكّداً أن نقاشاته معهم خلال زيارته الأخيرة إلى سورية، كانت مشجعة. جاءت تصريحات مشرفيه بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، أمس، في قصر بعبدا.

وأكد مشرفية أن النقاشات، التي أجراها مع المسؤولين السوريين خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق كانت أكثر من إيجابية ومشجعة جداً.

وأعلن أن جميع الوزراء الذين التقاهم أعربوا عن استعدادهم الكامل «للعمل على تفعيل ملف عودة النازحين»،

وأشار إلى أنه تلقى ضمانات «بتحقيق عودة كريمة وآمنة، حيث سلامة النازح السوري وكرامته ستكونان مضمونتين ومحفوظتين».

وقال مشرفية بعد اللقاء: «شددت والجانب السوري على مقاربة هذا الملف من منطلق بعده الإنساني، باعتبار أن العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى بلدهم تعتبر الحل الوحيد المستدام، ونحن نعتبره حقاً مقدساً لهم وسنساعدهم في كل الوسائل المتاحة، وعبر التنسيق مع الدولة السورية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي بشكل عام».

وكان مشرفية توجه إلى سورية في 6 مارس الحالي على رأس وفد في زيارة استمرت يومين، التقى خلالها عدداً من المسؤولين لبحث ملف النازحين السوريين وخطة عودتهم.

ويُقدر عدد النازحين السوريين في لبنان بنحو مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.