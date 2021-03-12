السعودية تتعهد باستثمار 3 مليارات دولار في السودان

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، أمس، أن السعودية تعهدت باستثمار 3 مليارات دولار في صندوق مشترك بالسودان، وتشجيع أطراف أخرى على المشاركة.

وكان السودان حصل قبل أيام على تعهد من السعودية بالدفع بمنحة قيمتها مليار ونصف المليار دولار، كانت أعلنت عنها لأول مرة عام 2019. وأوضح يوسف أن السودان تلقى 300 مليون دولار من تلك المنحة السعودية في أبريل 2019.

ومن ناحية أخرى، أكد يوسف خلال مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، بعد عودة رئيس الوزراء والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، نجاح الزيارتين لكل من السعودية ومصر، لافتاً إلى أنهما تأتيان في إطار التعاون والتكامل مع دول الجوار.

وأشار الوزير السوداني إلى الاتفاق خلال زيارة القاهرة مع الجانب المصري على مد السودان بــ240 ميجاواط من الكهرباء، مع التخطيط للربط الكهربائي مستقبلاً.

إلى ذلك، طالبت مصر والسودان إثيوبيا بالانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.