الجيش اليمني يحرر 10 قرى في «عبس» بحجة

عدن ، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية عدداً من القرى في مديرية «عبس» غرب محافظة حجة بعد أن أطلق أمس، عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة دارت بين الطرفين في محاولة من الجيش للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش وصلت إلى سوق «البدّاح» في مديرية «عبس» وقامت بتطويقه.

من جهته، قال العميد الركن عبده مجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، إن هناك تقدماً كبيراً لقواتنا في حجة بعد هجوم مباغت بدأ مساء أمس الأول. وأضاف أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في المعارك ضد الحوثيين، مضيفاً أن تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل.

وأكد أن عجلة التحرير والانتصار عادت إلى الدوران، مشيراً إلى أن الجيش اليمني بدأ في معارك حاسمة لاستعادة محافظات يمنية من بينها تعز وحجة. وقال إن ميليشيات الحوثي منهارة بالكامل، ولم يعد لها حاضنة شعبية على الأرض. من جهته، قال قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، إن العملية الهجومية المباغتة أسفرت عن تحرير أكثر من 10 قرى تابعة لعزلة «بني حسن» بمديرية «عبس»، فضلاً عن فصل الجبهة الجنوبية عن الجبهة الشمالية والشرقية وهو قطع الخط الرابط بين مديرية «مستبأ» وعزلة «بني حسن».

واستعادت قوات الجيش خلال العملية، بحسب بيان عسكري، عدداً من الآليات العسكرية وتمكنت من أسر عدد من العناصر الحوثية، فضلاً عن مقتل وإصابة العديد من الحوثيين أثناء الهجوم. وأفادت مصادر ميدانية أن القرى التي تم تحريرها في مديرية «عبس» الممتدة إلى الحدود الإدارية مع محافظة الحديدة، هي قرى «العكاشية، الجرف، الحمراء، الشبكة، الدوش، المنجورة، المعصار، والبيضاء»، ويجري التقدم نحو بلدتين أخريين.

وذكرت المصادر أن تحرير هذه القرى تزامن مع تطويق الجيش اليمني السوق الرئيسي في مديرية «عبس» بمحافظة حجة، واشتداد المعارك للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة. وبحسب المصادر، تمكنت قوات الجيش اليمني من التقدم على طريق إسفلتي رئيسي بين «عبس» و«حيران» شمالاً، وصولاً إلى خط فرعي إلى «مستبأ» شرقا.

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، تدمير منظومة دفاع جوي تتبع ميليشيات الحوثي في جبهة مأرب. وقال التحالف، في بيان، إن تدمير المنظومة شمل جميع مكونات النظام والخبراء الأجانب، مؤكداً على دعم عمليات الجيش اليمني والقبائل في مأرب ضد ميليشيات الحوثي للتقدم، وحماية المدنيين. وفي السياق، شنّت مدفعية الجيش اليمني أمس، قصفاً مركزاً استهدف تعزيزات وتجمعات لميليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال غربي محافظة مارب.

وقال مصدر عسكري: إن مدفعية الجيش دكت مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيات الحوثية غرب مأرب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

في غضون ذلك، تكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الساعات الماضية، خسائر بشرية ومادية باشتباكات وضربات مركزة في معظم جبهات الساحل الغربي. وأفاد الإعلام العسكري بأن جبهتي الدريهمي والتحيتا شهدتا اشتباكات بمختلف الأسلحة، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وإخماد مصادر النيران التي استهدفت منازل الأهالي جنوب غرب مديرية الدريهمي، وكذلك منازل الأهالي في منطقة «الفازة» التابعة لمديرية التحيتا.

وفي الجبهات المتقدمة داخل مدينة الحديدة، وجهت القوات المشتركة ضربات مركّزة على أوكار الميليشيات بعد رصد دقيق لتحركاتها قرب خطوط التماس، مؤكدًا أن القصف حقق إصابات مباشرة وأحبط محاولات استحداث تحصينات.