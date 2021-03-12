بريطانيا تؤكد على تحقيق مستقل في «محرقة اللاجئين» بصنعاء

عدن (وكالات)

قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، إنه أصيب بالذهول من النيران على مركز المهاجرين الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في صنعاء.

وأضاف في تصريح على حسابه في تويتر أمس: «المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الإنسانية بحاجة إلى وصول فوري وغير مقيد إلى الموقع والمصابين»، مطالباً بإجراء تحقيق مستقل وشفاف وموثوق به، بما في ذلك تقديم إحصائيات كاملة للقتلى والجرحى واتهم آرون ميليشيات الحوثي بالمعاملة غير الإنسانية للمهاجرين بما في ذلك خلق ظروف مكتظة في المركز والتي أدت إلى هذه الخسارة الفادحة في الأرواح البشرية. وشدد السفير البريطاني على ضرورة أن يغير الحوثيون سياساتهم تجاه المهاجرين وأن يوفروا لهم الكرامة الأساسية التي يستحقونها.