العراق.. «داعش» يعدم 9 أشخاص في تكريت

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن جريمة «البو دور» في محافظة صلاح الدين، التي راح ضحيتها 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال.

وأكدت المعلومات الأولية، أن «الجريمة وقعت فجر أمس، واستهدفت 3 منازل تعود لمواطنين في قرية البو دور بمنطقة العوينات جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين». وأفاد مصدر أمني بأن «مسلحين مجهولين شنوا هجوما على أسرة في منطقة البو دور، جنوبي تكريت، وأن حصيلة الهجوم هي مقتل 4 أشقاء، وشقيقتهم، ووالدتهم، فضلاً عن جريح حالته خطرة، تم نقله إلى المستشفى». وأضاف: «المسلحون كانوا يرتدون الزي العسكري واللثام أثناء تنفيذهم للهجوم على المنازل في القرية، وأطلقوا النار من أسلحتهم الكاتمة باتجاه أصحاب المنزل، وقتلوا 9 أشخاص من عائلة واحدة».

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني أن «الجهات المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين، باشرت التحقيق لمعرفة ملابسات هذه الجريمة البشعة».

من جهته، أصدر محافظ صلاح الدين عمار جبر بياناً، دان فيه الهجوم، وأكد أن الأجهزة الأمنية تحقق لكشف ملابسات الحادث، وأن التحقيقات تجري على أعلى المستويات.

وقال قائم مقام قضاء تكريت عمر الشنداح: إن «المعلومات والتحقيقات الأولية أكدت أن الحادث إرهابي، تقف وراءه عناصر داعش لدواع انتقامية، وإن التحقيقات مستمرة لكشف خيوط الجريمة بالكامل». ولفت إلى أن «قوات الأمن اتخذت إجراءات مشددة في عموم مناطق جنوبي تكريت للتحري عن منفذي الهجوم والقبض عليهم».

وفي سياق آخر، أعلنت قوات الأمن العراقية أمس، عن تدمير مضافات لعصابات «داعش» الإرهابية، تضم أسلحة وعبوات معدة للتفجير، في «جرف النصر». وقال مصدر عسكري: إن «قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من تدمير عدد من المضافات التابعة لفلول داعش الإرهابي في قاطع عمليات جرف النصر شمال محافظة بابل». وأضاف البيان أن «ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها قوة من قيادة عمليات الجزيرة بناء على معلومات استخبارية قادت إلى أوكار فلول داعش في منطقتي الرويعية والعويسات التابعتين إلى ناحية جرف النصر». وتابع: «كانت المضافات تحوي أسلحة واعتدة، بالإضافة إلى عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير عن بُعد بوساطة أجهزة اتصال لاستخدامها في أغراض إرهابية ومهاجمة القوات الأمنية والمدنيين».