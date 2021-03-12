واشنطن: دعم السعودية أساسي لمهمتنا في اليمن

عواصم (وكالات)

قال المبعوث الأميركي الخاص باليمن تيم لندركينغ، أمس، إن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران، مشيراً إلى أنه تلقى كل الدعم من التحالف العربي في اليمن، معتبراً أن الدعم السعودي أمر مهم وأساسي لمهمتنا في اليمن.

وأضاف ليندركينغ أن ميليشيات الحوثي تعطي أولوية للهجوم العسكري لانتزاع السيطرة على مأرب، محذراً من أنه دون إحراز تقدم في وقف إطلاق النار، سيدخل اليمن في صراع وانعدام استقرار أكبر. وأضاف ليندركينغ أن الولايات المتحدة استأنفت تمويل المساعدات الإنسانية لشمال اليمن.

ودعا المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، الثلاثاء الماضي، ميليشيات الحوثي إلى وقف هجماتها على السعودية.

وقال ليندركينغ خلال مؤتمر صحافي: «نحث الحوثيين على وقف تقدمهم صوب مأرب، ووقف هجماتهم على السعودية والعودة إلى المفاوضات».

وفي سياق أخر، دانت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة التصعيد الكبير للهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد السعودية وهجومها المتواصل على مدينة مأرب.

واعتبرت الحكومات الخمس، في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، أن هجوم الحوثيين على مأرب يفاقم أزمة إنسانية حادة بالفعل. وأضافت أن جهودنا الدبلوماسية المتجددة لإنهاء الصراع في اليمن في دعم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وبدعم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمجتمع الدولي تقدم أفضل أمل لإنهاء هذه الحرب.

وطالبت الحكومات الخمس الحوثيين باغتنام هذه الفرصة للسلام وإنهاء التصعيد المستمر، مجددة التزامها الراسخ بأمن الأراضي السعودية وسلامتها وإعادة الاستقرار والهدوء على طول الحدود السعودية اليمنية. كما أكدت دعمها لحل سريع للصراع اليمني من شأنه أن يجلب الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه في المنطقة ويفيد الشعب اليمني بشكل فوري.