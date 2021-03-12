العراق يبحث مع دول أوروبية تسهيل عودة رعاياه من الخارج

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

بحث العراق مع كل من ألمانيا وفنلندا والسويد وهولندا أوضاع العراقيين في دول المهجر.

وذكر بيان لوزارة الهجرة والمهجرين أمس، أن «وزيرة الهجرة والمهجرين رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة أوضاع العراقيين في الخارج فائق جابرو اجتمعت مع سفراء ألمانيا وفنلندا والسويد وهولندا لمناقشة أوضاع العراقيين في دول المهجر، وسبل رفع مستواهم المعيشي وتسهيل إجراءات عودة الراغبين منهم في العودة إلى العراق».

وبحسب البيان، فإن الاجتماع تضمن مناقشة مسودة مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب الألماني لتنظيم العودة الطوعية للعراقيين في دول الاتحاد الأوروبي وتقديم الخدمات والمساعدات لهم بعد العودة إلى البلاد.

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على إحالة مسودة إعلان النوايا إلى لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان في البرلمان العراقي لمناقشتها.