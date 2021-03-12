الاتحاد الأوروبي يحقق في تمويل فعالية حوثية لتشكيل «الزينبيات»

بروكسل (وكالات)

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، أمس، عن تحقيقها في تمويل فعالية حوثية عبر منظمة ألمانية.

وقالت البعثة على حسابها الرسمي في تويتر إنها «تحقق بتمعن في صورة متداولة تضمنت نشاطاً متحيزاً». وبينت البعثة أن «المساءلة تعد مبدأ أساسياً لمساعدات الاتحاد».

وكانت الحكومة طالبت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني أمس الأول، بإيضاح البعثة بشأن تمويلها فعالية تدريبية لتشكيل «الزينبيات» النسائي التابع لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران. وأظهرت بطاقة مشاركة تداولتها وسائل إعلام محلية مساهمة الاتحاد الأوروبي ومنظمة «جي آي زد» في تمويل الدورة التدريبية الخاصة بالميليشيات.