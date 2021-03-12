إيطاليا تفرض إغلاقاً جديداً لكبح تفشي كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن غالبية مناطق إيطاليا ستعود إلى الإغلاق اعتبارا من الاثنين لكبح موجة جديدة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وستصنف المناطق الأكثر اكتظاظا في البلاد خصوصا إقليم لومبارديا، الرئة الاقتصادية للبلاد، وإقليم لاتسيو الذي تقع فيه العاصمة روما، مناطق «حمراء» أي عالية المخاطر.

ويعني ذلك إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم في تلك الأقاليم والمناطق. وسيسمح بالتنقل فقط لدواعي العمل وشراء السلع الأساسية وتلقي العلاج واللقاح ضد الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وأقرت إيطاليا، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أنها تواجه الموجة الثالثة من الوباء.

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وإيطاليا من أكثر بلدان العالم تضرراً بالوباء. وقد سجلت، أمس الخميس، 373 وفاة مرتبطة بالفيروس ارتفاعاً من 332 في اليوم السابق.

وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى 25673 من 22409 في اليوم الذي سبقه.

وسجلت إيطاليا إجمالاً 101184 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بدء التفشي في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة عالمياً. كما سجلت حوالي 3.15 مليون إصابة حتى الآن.