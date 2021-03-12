«الصحة العالمية»: لقاح «أسترازينيكا» ضد كورونا سليم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد بعدما علقت العديد من الدول عمليات إعطائه وسط مخاوف من تسببه بتجلط في الدم.

وشددت المنظمة، التي قالت إن لجنتها الاستشارية الخاصة باللقاحات تحقق في سلامة البيانات الواردة، وأكدت عدم التوصل إلى رابط سببي بين لقاح «أسترازينيكا» وحالات من تجلط الدم لدى بعض الأشخاص الذين تلقوه.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة للصحفيين في جنيف «أسترازينيكا لقاح ممتاز، مثل سائر اللقاحات المستخدمة».

أصافت «نعم، يجب أن نستمر في استخدام لقاح أسترازينيكا»، مشددة على أن أي مخاوف مرتبطة بالسلامة يتعين التحقيق فيها.

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وأكدت شركة «أسترازينيكا، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن لقاحها آمن وقالت إنه لا دليل على أن لقاحها يزيد مخاطر تجلط الدم.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إنه بعد حقن أكثر من 260 مليون جرعة، من كافة اللقاحات حتى الآن في أنحاء العالم، لم تُنسب أي وفاة للقاح ضد كوفيد-19.

وعلقت كل من الدنمارك والنرويج وآيسلندا استخدام لقاح«أسترازينيكا» بشكل احترازي، بعد تقارير معزولة عن إصابة أشخاص تلقوا اللقاح بجلطات دموية.

ومنعت إيطاليا والنمسا استخدام الجرعات العائدة لمجموعات محددة من اللقاح، فيما أعلنت تايلاند وبلغاريا عن إرجاء عملية نشر هذا اللقاح.

بينما قالت فرنسا والسويد وهولندا والنمسا والمكسيك والفلبين إنها ستواصل عمليات التطعيم لأنها لم تجد سببا لتغيير الخطة. وأكدت كندا عدم وجود دليل على تسبب اللقاح بآثار جانبية حادة.