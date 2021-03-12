الآلاف يتظاهرون في بيروت ضد الأزمة السياسية والمالية

تظاهر الآلاف في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، للمطالبة بإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ويطالب المحتجون بحكومة مستقلة جديدة لإخراج لبنان من أزمة مالية فاقمها تفشي فيروس كورونا المستجد وما فرضه من إغلاق للاقتصاد.

ومنذ اندلاعها في أواخر عام 2019، قضت الأزمة الاقتصادية على الوظائف وحرمت الناس من ودائعهم المصرفية وخفضت قيمة العملة بنسبة 85 بالمئة.

وقالت مجموعة من المتظاهرين في بيان "نرجع إلى الشارع بهدف فرض تشكيل حكومة مستقلّة عن أحزاب المنظومة الآن، ومن أجل بناء بديل عن النظام الحاليّ".

تفاقمت مشاكل لبنان بعد انفجار أغسطس في مرفأ بيروت الذي دمر مساحات واسعة من العاصمة وأسفر عن مقتل 200 ودفع الحكومة إلى الاستقالة.

وكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب. لكنه لم يتمكن حتى الآن من إنجاز المهمة بسبب الخلافات بين القوى السياسية.

ويتظاهر اللبنانيون منذ أسابيع ويقطعون الطرق والشوارع في بيروت وبقية المدن الكبرى احتجاجاً على الوضع.