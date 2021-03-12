"أسترازينيكا" تنفي دور لقاحها في حدوث جلطات

أعلنت شركة تصنيع الأدوية "أسترازينيكا"، اليوم الجمعة، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد آمن، ولا يزيد خطر الإصابة بجلطات الدم.

يأتي ذلك بعد أن علقت كل من الدنمارك والنرويج وإيسلندا واستونيا وليتوانيا ولوكسمبورج ولاتفيا مؤقتاً إعطاء اللقاح بعد أنباء عن تعرض أشخاص تلقوه لتجلط في الدم.

وقالت إيطاليا إنها ستوقف استخدام شحنة اللقاح المعنية انتظاراً لإجراء مراجعة.

وأوضح متحدث باسم الشركة "بنتيجة تحليل بيانات السلامة الخاصة بنا لأكثر من 10 ملايين سجل، لم يظهر أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة في أي فئة عمرية محددة أو جنس أو مجموعة ولا في أي بلد معين".

وأضاف "في الحقيقة، فإن العدد المسجل لتلك الأنواع من الحوادث، منخفض بشكل كبير لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مقارنة بما هو متوقع بين السكان عموماً".

إلا أن دولاً أخرى مثل هولندا وفرنسا والسويد تستمر في استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لمرض كوفيد- 19 في حملاتها التطعيمية.

كانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت، في بيان نشرته عقب الشائعات عن إصابة مطعمين بجلطات، أن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تستمر في التفوق على مخاطره، وأنه لا يزال بالإمكان استخدامه، أثناء إجراء التحقيقات بشأن احتمال تسببه في تجلطات دموية.