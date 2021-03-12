إيطاليا تقر: نواجه "موجة جديدة" من تفشي كورونا

أقرت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، أن البلاد تواجه موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء ماريو دراغي ذلك فيما تستعد حكومته لتشديد القيود للحد من الجائحة في معظم أجزاء البلاد.

وقال دراغي، خلال زيارة لمركز تطعيم جديد في مطار "فيوميتشينو" في العاصمة روما "بعد أكثر من عام على بدء العمل بإجراءات الطوارئ الصحية، نواجه للأسف موجة جديدة من الإصابات".

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وإيطاليا من أكثر بلدان العالم تضرراً بالوباء. وقد سجلت، أمس الخميس، 373 وفاة مرتبطة بالفيروس ارتفاعاً من 332 في اليوم السابق.

وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى 25673 من 22409 في اليوم الذي سبقه.

وسجلت إيطاليا إجمالاً 101184 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بدء التفشي في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة عالمياً. كما سجلت حوالي 3.15 مليون إصابة حتى الآن.