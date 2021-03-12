تنزانيا تنفي إصابة الرئيس ماجوفولي بكورونا

نفت الحكومة في تنزانيا، اليوم الجمعة، أنباء عن إصابة الرئيس جون ماجوفولي بفيروس كورونا المستجد.

ودعا قاسيم ماجاليوا رئيس وزراء تنزانيا، مواطنيه إلى التزام الهدوء وتجاهل "الإشاعات التي لا أساس لها على مواقع التواصل الاجتماعي" بشأن الحالة الصحية للرئيس، بحسب التلفزيون الوطني في تنزانيا.

بدورها، ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن رئيس الوزراء قوله إن الرئيس ماجوفولي بخير وأنه يمارس مهام عمله. لكن رئيس الوزراء لم يتطرق إلى أي تفاصيل حول مكان وجود الرئيس.

كانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلت عن زعيم المعارضة في تنزانيا توندو ليسو القول إن الرئيس ماجوفولي أصيب بفيروس كورونا، وإنه نقل إلى العاصمة الكينية نيروبي لتلقي العلاج.