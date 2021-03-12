عزل مدينة هندية جراء ارتفاع إصابات كورونا

قررت السلطات الهندية فرض عزل عام وحظر تجول يستمر أسبوعاً على مدينة "ناجبور" بوسط الهند ابتداء من يوم الاثنين بعد قفزة بنسبة 60 في المئة في الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وستكون ناجبور، وهي مركز تجاري ولوجيستي في ولاية ماهاراشترا، أول مدينة في الهند يسري فيها مجدداً عزل عام شامل منذ رفعت السلطات القيود على مستوى البلاد في يونيو العام الماضي.

وقال أميتيش كومار مفوض الشرطة في ناجبور إن الشرطة ستراقب المرور لوقف السير غير الضروري والتأكد من أن معظم المكاتب والمتاجر، باستثناء محال البقالة والصيدليات، مغلقة.

وأضاف "هو حظر تجول باستثناء الخدمات الضرورية. ستعمل المستشفيات والصيدليات وسيتم تيسير ذهاب الناس للتطعيم".

وقال أفيناش في. جواندي المسؤول الطبي بكلية الطب الحكومية في المدينة إن حالات الإصابة زادت بنسبة 60 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين إلى نحو 13 ألف حالة وهي من بين أعلى النسب في ماهاراشترا.

وأوضح "هناك زيادة في التجمعات الشعبية، ولا يعمل الناس بالقواعد الخاصة بالتعقيم، والكمامات، والتباعد الاجتماعي".

بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الهند 11.3 مليون حالة وهو ثاني أكبر عدد في العالم بعد الولايات المتحدة.

وزادت الوفيات 117، اليوم الجمعة، ليصل مجموعها، منذ بدء الجائحة، إلى 158306 حالات.