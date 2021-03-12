خطف عشرات الطلبة والطالبات في نيجيريا

خطف مسلحون نحو 30 طالبا وطالبة، مساء أمس، من معهد متخصص في الغابات في نيجيريا بالقرب من أكاديمية عسكرية، في رابع واقعة خطف جماعي لطلاب منذ ديسمبر.

وتقع (الكلية الاتحادية لميكنة الغابات) في ضواحي مدينة كادونا، عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم، في منطقة تنتشر بها عصابات مسلحة منذ أعوام.

وأكد صامويل أروان مفوض الشرطة في الولاية الهجوم، في بيان اليوم الجمعة، وقال إن عصابة مسلحة هاجمت المعهد.

وأضاف أن الجيش أنقذ 180 شخصا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، لكن "نحو 30 طالبا، مزيج من الذكور والإناث، ما زلنا لا نعرف مكانهم".

وقال أحد السكان، ويدعى هارونا ساليسو عبر الهاتف، إنه سمع طلقات نارية متفرقة مساء أمس.

وأضاف "لم نفزع واعتقدنا أنه تدريب عسكري عادي في أكاديمية الدفاع النيجيرية".

وتابع "خرجنا لصلاة الفجر صباحا ورأينا بعض الطلبة والمعلمين وأفراد الأمن منتشرين في أنحاء المدرسة وأخبرونا أن مسلحين داهموا المدرسة وخطفوا بعض الطلاب".

في نهاية فبراير، قالت الرئاسة إن الرئيس محمد بخاري حث حكومات الولايات على "مراجعة سياساتها التي تكافئ الخاطفين بالمال والمركبات، محذرا من أن هذه السياسة قد يكون لها أثر عكسي كارثي".