ميركل تجري مشاورات بشأن حملة التطعيم ضد «كورونا»

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراء مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات في 17 مارس الجاري بشأن بدء حملة التطعيم في العيادات الطبية.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الحكومة الألمانية اليوم الجمعة أن المشاورات المقررة مساء يوم الأربعاء المقبل ستدور حول تنسيق مسائل متعلقة بحملة التطعيم.

وكان وزراء الصحة على المستوى الاتحادي والولايات اتفقوا أمس الأول الأربعاء على بدء إتاحة التطعيم ضد كورونا داخل العيادات الطبية في الأسبوع السادس عشر من العام، إذا سمحت الكميات المتوفرة من اللقاحات بذلك.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أمس الأربعاء إنه سيتم اتخاذ هذا القرار قبيل المشاورات المقبلة بين الحكومة الاتحادية والولايات بشأن احتواء الجائحة، والمقررة يوم 22 مارس الجاري، موضحا أن القرار سيكون بناء على توصية من وزراء الصحة على المستوى الاتحادي والولايات.



