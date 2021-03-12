رئيس الوزراء الياباني أول زعيم أجنبي يلتقي بايدن في البيت الأبيض

أعلنت الحكومة اليابانية في طوكيو، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا سيلتقي بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن في النصف الأول من أبريل.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي، إن سوجا سيصبح أول زعيم أجنبي يجري محادثات بالبيت الأبيض مع الرئيس الأميركي الجديد الذي تم تنصيبه في يناير.

ومن المقرر أن يشارك بايدن وسوجا في اجتماع افتراضي مع زعيمي الهند وأستراليا في وقت لاحق يوم الخميس.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها القادة الأربعة فيما يسمى بتجمع الرباعي ، وهو اختصار للحوار الأمني لرباعي.

وقبل زيارة سوجا لواشنطن، من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن يوم الثلاثاء زيارة لليابان تستغرق يومين.

وسيعقد الاثنان أول اجتماع شخصي لهما مع وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي ووزير الدفاع نوبو كيشي.