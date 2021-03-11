بايدن يوقع خطة بـ1.9 تريليون دولار لإغاثة الأميركيين

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة 1.9 تريليون دولار لتدخل حيز التنفيذ في ذكرى مرور عام على بدء الإغلاق الشامل في الولايات المتحدة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

كان مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، قد أعطى موافقته النهائية على البرنامج الهادف إلى إغاثة الأميركيين وتعزيز الاقتصاد أمس الأربعاء، ليمنح الرئيس الديمقراطي أول انتصار كبير له في الأشهر الأولى من ولايته.

وقال بايدن، قبل التوقيع "هذا التشريع التاريخي يستهدف إعادة بناء العمود الفقري لهذا البلد".

يرصد الإجراء 400 مليار دولار لمدفوعات مباشرة تبلغ 1400 دولار لمعظم الأميركيين، و350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والإدارات المحلية، ويشمل توسيع نطاق إعفاء ضريبي يرتبط بحضانة الأطفال ويزيد حجم التمويل المخصص لتوزيع اللقاحات.

وتسببت جائحة كوفيد-19في بوفاة أكثر من 525 ألف شخص في الولايات المتحدة. كما أدت إلى انكماش أول اقتصاد عالمي ب3,5% في 2020، الذي يعد أسوأ عام منذ الحرب العالمية الثانية.