موسكو: عودة سوريا إلى الجامعة العربية تسهم في تحقيق الاستقرار

الدوحة (وكالات)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن قناعته بأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ستنعكس إيجابياً على الظروف في الشرق الأوسط.

وقال لافروف، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس، في الدوحة مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتركي مولود تشاووش أوغلو: «ليس بوسعي إلا أن أرحب ببلورة موقف جماعي لدى الدول العربية بشأن ضرورة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وأعتقد أن هذا سيكون قراراً موحداً، سيلعب دوراً إيجابياً في استقرار الأوضاع في هذه المنطقة الكبيرة برمتها». وشدد وزير الخارجية الروسي على أن موسكو تؤيد دائماً توحيد الجهود وليس التشتت.

وأعلن وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر في مؤتمر الأمس، عن إطلاق آلية تشاورية جديدة بهدف الإسهام في تسوية النزاع السوري.