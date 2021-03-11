الجزائر: تبون يعلن 12 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الجزائر (وكالات)

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس، المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، وأعلن الـ12 من يونيو 2021 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإنه طبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 02 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي رقم 96/‏01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية، وأعلن تنظيمها يوم السبت 12 يونيو 2021.

ووقع تبون أمس الأول، الأمر رقم 21/‏01، المتضمن للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.