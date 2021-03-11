اجتماع إسرائيلي مصري في شرم الشيخ

أحمد عاطف (القاهرة)

كشفت مصادر مصرية عن كواليس زيارة وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، برفقة وفد إسرائيلي كبير، إلى شرم الشيخ خلال الأيام الماضية، موضحة أنها استغرقت يومين والتقوا فيها بقيادات أمنية رفيعة المستوى لمناقشة قضايا مشتركة.

وأضافت المصادر لـ «الاتحاد» أن الوفد الإسرائيلي كان مكوناً من 20 رجل أعمال واقتصاد في مختلف المجالات إضافة إلى شخصيات أمنية، لمناقشة قضايا الأمن والسياحة وعودة السياح الإسرائيليين، موضحة أن الوفد الإسرائيلي التقى أيضاً رؤساء شركات مصرية وممثلين حكوميين بهدف توسيع فتح الاقتصاد المصري للتعاون مع إسرائيل. وبحسب المصادر فإن النقاشات شملت على الصعيد الأمني مواضيع مركزية، مثل العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بالتشديد على سيناء وتنقل الإرهابيين، وأمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، والتي تشكل مصلحة مشتركة لإسرائيل ومصر.