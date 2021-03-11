فرنسا تتهم المسؤولين اللبنانيين بعدم مساعدة بلدهم في مواجهة خطر الانهيار

باريس (وكالات)

قال وزير الخارجية الفرنسي أمس، إن الوقت ينفد أمام جهود منع انهيار لبنان وإنه لا يرى أي بادرة على أن السياسيين اللبنانيين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ بلادهم.

وقادت فرنسا جهوداً دولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 وحاولت استغلال نفوذها لإقناع الساسة المتناحرين بتبني خريطة طريق للإصلاح وتشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق أمام الحصول على مساعدات دولية.

وقال الوزير جون إيف لو دريان في مؤتمر صحفي في باريس «أميل لاعتبار السياسيين اللبنانيين مذنبين بعدم مساعدة بلد في خطر».

وأضاف «جميعهم تعهدوا بالعمل على تشكيل حكومة لا تقصي أحداً كما تعهدوا بتنفيذ إصلاحات ضرورية، كان ذلك قبل 7 أشهر لكن لم يحدث أي شيء، أعتقد أن الأوان لم يفت لكن لا مجال للتأجيل قبل الانهيار».

وما زال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري على خلاف مع الرئيس ميشال عون، ولم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر.

وتقوم مجموعات من المحتجين بإحراق الإطارات يومياً لإغلاق الطرق منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى جديد الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي.

وقال لو دريان «الأمر يعود للسلطات اللبنانية كي تقرر مصيرها بيدها وهي تدرك أن المجتمع الدولي يراقب بقلق، ما زال هناك وقت للتحرك اليوم، لكن غداً سيكون الوقت قد فات».