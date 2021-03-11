تعبئة عامة في تعز لاستكمال تحريرها من «الحوثيين»

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية مواقع جديدة بجبهتي «مقبنة» و«الكدحة» غرب تعز بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، يأتي ذلك فيما أعلن محافظ تعز نبيل شمسان التعبئة العامة لدعم وإسناد الجيش حتى فك الحصار المفروض على المدينة واستكمال معركة تحرير المحافظة بشكل كامل من الميليشيات.

وقال مصدر عسكري: إن المواجهات الدائرة غرب تعز أسفرت عن تحرير «جبل الزهيب» بعد تحرير منطقة «الطوير الأعلى» بمديرية «مقبنة» والالتحام بجبهة «الكدحة» بشكل كامل.

وأضاف المصدر «أن قوات الجيش بالكدحة حررت جبل غباري باتجاه الوازعية المطل على منطقة البرح على الطريق الرئيس الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي، وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات ولاذ من تبقى منهم بالفرار». وأشار المصدر إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية، وتم اغتنام معدات وذخائر خلفتها تلك العناصر التي لاذت بالفرار في جبهتي «الكدحة ومقبنة» بعد تلقيهم ضربات موجعة.

إلى ذلك، أعلن محافظ تعز نبيل شمسان، أمس، التعبئة العامة لدعم وإسناد الجيش حتى فك الحصار المفروض على المدينة واستكمال معركة تحرير المحافظة بشكل كامل من الميليشيات الحوثية. وقال شمسان إن إعلان التعبئة العامة، ابتداء من الساعة الثامنة من اليوم الجمعة تتمثل بالانتقال بالمحافظة، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية والاقتصاد والسياسة والإعلام إلى حالة الحرب وحشد كل الإمكانيات البشرية والمادية لتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد لمعركة التحرير الفاصلة. وأضاف المحافظ شمسان أن «عملية الدعم والإسناد ستكون على مستوى التكوينات والأطر الرسمية ولجان على مستوى المديريات المحررة وغير المحررة، وتوحيد الخطاب الإعلامي والسياسي والديني ونبذ الخلافات والتباينات والاصطفاف خلف الجيش اليمني لتحقيق التحرير»، مشيراً إلى أن هناك إجراءات اتخذتها السلطة المحلية منها تشكيل لجنة مالية ستقوم بعكس الإيرادات التي حددتها لجنة الموازنة والتبرعات وفق قواعد مالية ورقابية وضوابط شفافة لدعم الجيش.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة الأمنية لديها خطة كاملة لضبط الأمن في المناطق المحررة والتي سيتم تحريرها وبسط سلطة الدولة، ومعالجة كافة القضايا والاختلالات والظواهر المخلة في دعم وإسناد المعركة.

وفي مأرب، سقط عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح بنيران الجيش في جبهة «مراد». وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش كسرت هجومًا شنّته الميليشيات الحوثية على مواقع عسكرية في جبهة «مراد»، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، بينهم قيادات ميدانية. وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للميليشيات في مواقع متفرقة بالجبهة والتي خلفت خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

إلى ذلك، أطلقت الميليشيات الإرهابية أمس، صاروخاً على منطقة سكنية مكتظة بالسكان بمدينة مأرب، في جريمة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 24 ساعة. وقالت مصادر محلية إن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي من مرتفعات غرب محافظة مأرب سقط على حي «الروضة» المكتظ بالمدنيين شمال المدينة دون أن ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وكانت ميليشيات الحوثي أطلقت مساء أمس الأول، صاروخاً آخر على الأحياء السكنية هز أرجاء المدينة المكتظة بنحو 3 ملايين نسمة جُلهم نازحون هاربون من بطش الميليشيات.