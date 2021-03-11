الاتحاد الأوروبي يجيز لقاح «جونسون أند جونسون»

عواصم (وكالات)

وافقت هيئة الأدوية الأوروبية، أمس، على استخدام لقاح فيروس كورونا الأميركي «جونسون أند جونسون».

وستتيح هذه الموافقة توفير لقاح «جونسون أند جونسون» لسكان دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين. ويعتبر هذا اللقاح هو الرابع الذي توافق عليه الهيئة من أجل إيقاف انتشار جائحة فيروس كورونا في أوروبا.

وقالت المنظمة التابعة للاتحاد الأوروبي: إنها وافقت على اللقاح بعد تقييم شامل لبيانات شركة «جونسون أند جونسون»، ووجدت أنها موافقة لمعايير الهيئة. ويتوقع أن يعطي لقاح «جونسون أند جونسون» الأميركي، دفعة كبيرة في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، أكثر من أي لقاح آخر. ويتمتع اللقاح ببعض المزايا مقارنة بلقاحي «مودرنا» و«فايزر»، مثل أنه يتكون من جرعة واحدة، بجانب سهولة تخزينه وشحنه، إذ إنه لا يحتاج إلى درجة حرارة شديدة من أجل تخزينه.

وفي السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، تمديد آلية الشفافية والترخيص المعنية بتصدير لقاحات فيروس كورونا حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي أن الآلية لا تنطبق سوى على صادرات اللقاحات من الشركات التي أبرم الاتحاد الأوروبي معها اتفاقيات شراء مسبق.

وأشارت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في البيان إلى أنها وقعت حتى الآن اتفاقيات شراء مسبق مع 6 شركات، بما يضمن الوصول إلى ما مجموعه 2.6 مليار جرعة، كما لفتت إلى أن الآلية معنية بتصاريح تصدير لقاحات فيروس كورونا إلى خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال البيان الصحفي: إنه «بعد 6 أسابيع من وجود هذه الآلية تمت الموافقة على 249 طلب تصدير إلى 31 دولة مختلفة، بإجمالي 34090267 جرعة».

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أمس، استعداد بلاده لمواصلة العمل مع منظمة الصحة العالمية من أجل تعقب منشأ فيروس كورونا. وأضاف لي في مؤتمر صحفي عقب اختتام الدورة التشريعية السنوية في قاعة الشعب بالعاصمة بكين: إن بلاده حافظت على تواصل مع المنظمة ووفرت الدعم لبعثة المنظمة خلال عملها في الصين بشأن تعقب منشأ الفيروس. وشدد لي على أن «الجانب الصيني تصرف على نحو قائم على الوقائع، ووفق نهج منفتح وشفاف وتعاوني»، معرباً عن ثقته في قدرة البشرية على تحقيق النصر في المعركة ضد فيروس كورونا.