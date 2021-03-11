لبنان يتجه نحو «العتمة الشاملة»

بيروت (وكالات)

حذّر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أمس، من أن لبنان قد يتجه إلى «العتمة الشاملة» نهاية الشهر الحالي ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الفيول المشغلّ للمعامل.

ويواجه لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، وساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة.

وأجبر ذلك غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة، التي تعوض نقص إمدادات الدولة.

وقال غجر بعد لقائه الرئيس ميشال عون: «لبنان قد يذهب إلى العتمة الشاملة في نهاية الشهر الجاري في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الفيول». وأضاف «المشكلة تتلخص بعدم توافر الأموال اللازمة لشراء الفيول بعدما كان يتم الاعتماد حتى الآن على الأموال المرصودة في موازنة العام 2020».

وطلبت وزارة الطاقة منحها سلفة بقيمة 200 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لتوفير الحاجة الملحة لمؤسسة كهرباء لبنان من إجمالي 1500 مليار تحتاجها لتأمين الكهرباء.