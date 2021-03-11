إتلاف 2200 لغم حوثي في تعز والحديدة

عدن (الاتحاد)

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام»، كمية جديدة من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في المناطق المحررة بمديريات تعز والحديدة.

وأوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي: أن الفرق الهندسية أتلفت 2200 لغم تم نزعها وتجميعها من المناطق الملوثة القريبة من باب المندب من قبل الفرق الهندسة المشتركة للبرنامج الوطني «يماك»، والمشروع السعودي «مسام».

وأكد العقيلي أن أعمال النزع والتطهير والتدمير للألغام من قبل البرنامج ومشروع «مسام» مستمرة في مختلف المناطق الملوثة بالألغام من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.