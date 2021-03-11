ترامب يرفض المشاركة في حملة مع رؤساء أميركيين سابقين

وجه الرؤساء الأميركيون السابقون الأحياء رسالة موحدة في مقطع فيديو حثوا فيها مواطنيهم على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

إلا أن الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب وزوجته ميلانيا لم يشاركا في المقطع.

يظهر الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة، الرؤساء السابقين جيمي كارتر وجورج بوش الابن وبيل كلينتون وباراك أوباما مع زوجاتهم، وهم يدعون الأميركيين إلى المشاركة في حملة التطعيم ويستذكرون أكثر ما يفتقدونه من الحياة ما قبل الجائحة.

قال أوباما، في الفيديو المنشور اليوم الخميس «هذا اللقاح يعني الأمل. سيحميك أنت ومن تحبهم من هذا المرض الخطير والقاتل».

وأضاف أنه يفتقد رؤية ماريان، البالغة 83 عاماً، وهي والدة زوجته السيدة الأولى السابقة ميشال أوباما «ليحتضنها ويراها في عيد ميلادها».

كذلك، قال كلينتون في الفيديو «أريد أن أعود إلى العمل وأن أكون قادراً على التنقل».

أما بوش الابن، فقال إنه متشوق ليحضر مجددا مباراة لفريقه المفضل في رياضة البيسبول، «تكساس رينجرز»، داخل ملعب مزدحم بالمشجعين.

وأضاف بوش «للتخلص من هذا الوباء، من المهم أن يتلقى مواطنونا اللقاح».

ويُظهر الفيديو لقطات لجميع المقيمين الثمانية السابقين في البيت الأبيض وهم يحصلون على لقاحات ضد كورونا.

كان ترامب تلقى اللقاح مع زوجته في يناير قبيل مغادرة البيت الأبيض، لكن لم يُكشف عن ذلك سوى بعد أسابيع.