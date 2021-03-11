دولتان تعلقان إعطاء لقاح كورونا بعد جلطات دموية

أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك والنرويج، اليوم الخميس، تعليقا مؤقتا لاستخدام لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» بعد ورود تقارير عن تكون جلطات دموية لدى بعض من تلقوا التطعيم.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت النمسا استخدام دفعة من جرعات اللقاح ذاته ريثما تحقق في حالة وفاة بسبب تجلط دموي وانسداد رئوي.

وقالت السلطات الصحية الدنماركية إن قرار تعليق التطعيم لمدة أسبوعين باللقاح جاء بعد أن أصيبت امرأة، تبلغ من العمر 60 عاما، حصلت على جرعة من لقاح «أسترازينيكا» من نفس الدفعة التي استخدمت في النمسا، بجلطة دموية وتوفيت.

وأوضحت السلطات الدنماركية أنها استجابت «لتقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة سواء في الدنمارك أو من دول أوروبية أخرى».

وأكد وزير الصحة ماجنوس هيونيك على تويتر «من غير الممكن حاليا استنتاج ما إذا كانت هناك صلة. نتصرف بشكل استباقي...الأمر يحتاج إلى تحقيق شامل».

وقال جير بوكولم مدير إدارة الوقاية من العدوى ومكافحتها في المعهد النرويجي للصحة العامة، في مؤتمر صحفي «هذا قرار احترازي».

ولم يذكر المعهد إلى متى سيستمر التعليق.

إلا أن الهيئة الناظمة للأدوية في أوروبا أعلنت، اليوم الخميس، أن مخاطر تجلط الدم على ما يبدو ليست أعلى لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد الفيروس.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن «المعلومات المتوفرة، حتى الآن، تشير إلى أن عدد حوادث الانسداد التجلطي لدى الذين تلقوا اللقاح، ليست أعلى مما يسجل لدى عامة الناس».

جاءت التصريحات ردا على استفسار بشأن تعليق استخدام اللقاح.