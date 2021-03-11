مصر والسودان: ننسق للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة

شدّدت مصر والسودان، اليوم الخميس، على "تكثيف التنسيق" للتوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية إن السيسي اتفق مع حمدوك على "تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في المرحلة الدقيقة الحالية" التي تمر بها الاتصالات "من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة".

عبدالفتاح السيسي يستقبل عبد الله حمدوك

وأضاف المتحدث، في بيان بثته وسائل الإعلام المصرية، أن البلدين يعملان على "تفعيل اقتراح السودان" باستئناف المفاوضات مع إثيوبيا برعاية رباعية تضم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم آثاره عليهما.

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وأعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان السد، البالغة سعته 4,9 مليار متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد. ثم أعلنت انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان السد.

كما أكدت إثيوبيا عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو القادم.

كان السيسي أكد، خلال زيارة إلى الخرطوم قبل ستة أيام "رفض سياسة فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق بإجراءات أحادية لا تراعي مصالح مصر والسودان كدولتي مصب، عبر تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق".