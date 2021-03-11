«وكالة أوروبية» ترخص لقاحاً من جرعة واحدة ضد كورونا

وافقت الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» ذي الجرعة الواحدة والمضاد لفيروس كورونا المستجد.

وهو رابع لقاح يحصل على الضوء الأخضر في الكتلة الأوروبية التي تضم 27 بلداً.

يعد القرار بمثابة دفعة لبرنامج التطعيم البطيء في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن ذكرت تقارير أن أولى شحنات هذا اللقاح لن تصل إلى الدول الأوروبية قبل أبريل المقبل.

وقال رئيس وكالة الأدوية الأوروبية إيمر كوك، في بيان «مع هذا الرأي الإيجابي الأخير، فإن السلطات في أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لها خيار آخر في محاربة الوباء وحماية أرواح وصحة مواطنيها».

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وأضاف «إنه أول لقاح يمكن استخدامه بجرعة واحدة».

كانت شركة الأدوية الأميركية «جونسون آند جونسون» قد طلبت في 16 فبراير الماضي ترخيص لقاحها.

وقد رخّص الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، ثلاثة لقاحات هي «فايزر-بيونتك» و«موديرنا» و«أسترازينيكا-أكسفورد».

تجري وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها جنيف، مراجعة لثلاثة لقاحات أخرى هي «نوفافاكس» و«كيورفاك» و«سبوتنيك في».

وإضافة إلى كون لقاح «جونسون آند جونسون» الوحيد الذي يعطى بحقنة واحدة، فإن تخزينه أكثر سهولة.