صور.. وفاة 20 عاملاً بحريق مصنع في مصر

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، وفاة 20 عاملاً وإصابة 24 آخرين جراء حريق بمصنع ملابس في مدينة العبور شرقي العاصمة القاهرة.

وقالت محافظة القليوبية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أسفر الحادث، حتى الآن، عن وفاة 20 شخصاً، تم نقل 16 منهم إلى مستشفى السلام بالقاهرة و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة».

حريق في القليوبية

وأضافت الصفحة: «كما أصيب 24 شخصاً، تم نقل 5 منهم لمستشفى بلبيس بالشرقية و19 لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق وجارٍ أعمال التبريد».

وأشارت المحافظة إلى أن الحريق شب في أحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة «إسكان الشباب» بمدينة العبور.

ولفتت إلى أن الحريق نشب حوالى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم في المصنع المكون من أربعة طوابق، مضيفة أنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها.